В РСО — Алания «Севкавказэнерго» взыскал с должников 150 млн рублей

Суды Северной Осетии в первом квартале 2025 года удовлетворили 1716 исков филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Севкавказэнерго» к неплательщикам на общую сумму 150 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

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По ранее принятым судебным решениям на счета энергокомпании за этот период поступили платежи в размере 43,7 млн руб.

Всего за три месяца с начала года «Севкавказэнерго» направил в суды различных инстанций 4547 исковых заявлений о взыскании задолженности, составляющей 540,4 млн руб.

ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа. По данным компании, на конец 2024 года доля владения ПАО «Россети» в уставном капитале «Россети Северный Кавказ» составила 98,58%.

Николай Аксенов