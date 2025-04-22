Ярославский ТЮЗ вернется в свое здание в конце июня

В Ярославле труппа Театра юного зрителя вернется в свое здание в конце июня. Об этом сообщила министр культуры региона Ирина Ширшова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

Напомним, что в здании ТЮЗа и Театра кукол проводился капитальный ремонт. В декабре 2024 года было объявлено о его завершении, однако свои двери театр не открыл в связи с необходимостью проведения дополнительных работ. В частности, нужно было оснастить здание пожарной сигнализацией, слаботочными системами.

«Торги мы провели в конце декабря, 30 июня по контракту у нас завершение работ по пожарной сигнализации, слаботочным системам, хотя мы подрядчику ставим задачу завершить до 30 мая. В конце июня мы должны переехать. У меня уже есть приказ, который подписан и который направлен руководителям театров. Июль-август у нас у артистов каникулы и параллельно подготовка к открытию сезона. Сезон мы открываем, как все театры, сентябрь-октябрь, в зависимости от того, когда утвердим премьеру »,— сказала госпожа Ширшова.

Напомним, что капитальный ремонт здания государственного театра юного зрителя им. В.С. Розова начался в июне 2022 года. Работы проводились по нацпроекту «Культура», из федерального бюджета было выделено 800 млн руб., еще 200 млн — из областного. Во время ремонта театры выступают на других сценах, в частности, в КСК «Вознесенский».

Алла Чижова