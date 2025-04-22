Полеты из Перми в Сочи планируют шесть авиакомпаний

Российские авиакомпании сформировали летние полетные программы из Перми. Об этом сообщает официальный сайт аэропорта Большое Савино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

В этом сезоне увеличится количество перевозчиков по маршруту Пермь — Сочи: рейсы будут выполнять шесть авиакомпаний (в 2024-м их было пять): «ИКАР», Ural Airlines, Smartavia, «Россия», Nordwind Airlines, «Победа».

Всего из Перми будут доступны полеты по 23 направлениям: 16 на внутренних, пять — в СНГ, два — в страны дальнего зарубежья.

В Москву будет совершаться до девяти рейсов в сутки («Аэрофлот», «Победа»), в Санкт-Петербург — два-три рейса («Победа», «Россия», Smartavia).