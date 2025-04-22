В Тверской области два грузовика столкнулись с легковушкой на трассе М-11

На 194-м километре трассы М-11 в Тверской области грузовики Mercedes-Benz Actros и Sitrak столкнулись с легковым автомобилем марки Omoda. На месте ДТП произошел пожар. МЧС сообщило о двух пострадавших. По данным регионального МВД, один из них — водитель Mercedes 1983 года рождения. Движение по трассе в сторону Москвы перекрыто, организован объезд на 208-м километре по трассе М-10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Тверской области Фото: МЧС Тверской области

Согласно сообщению регионального МВД, у Mercedes-Benz Actros на ходу взорвалось колесо, из-за чего он столкнулся с Sitrak, а тот въехал в легковой автомобиль. Около 11:00 мск МЧС отчиталось о локализации пожара, около 12:00 — о расчистке дорожного полотна.

Полина Мотызлевская