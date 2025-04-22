Девять новых Вечных огней зажгут на Ставрополье к 80-летию Победы

К 80-летию Великой Победы, в Ставропольском крае появятся девять новых Вечных огней на воинских мемориалах. Каждый из них будет зажжен с использованием частицы пламени из Зала Воинской Славы на Мамаевом Кургане в Волгограде, сообщил сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

«Это стало возможным благодаря проекту "Храним огонь Победы", реализуемому компанией "Газпром" по поручению Президента России. В настоящее время на территории Ставрополья функционируют 168 Вечных огней и Огней памяти, работающих на сетевом природном газе»,— рассказал глава региона. .

Мемориалы с Вечным огнем являются символами народной памяти о Великой Отечественной войне и героях, пожертвовавших жизнью ради Победы. Новые памятные места станут еще одной возможностью для жителей края почтить память воинов, благодаря которым были сохранены свобода и будущее страны. Посещение таких мемориалов с детьми и внуками способствует сохранению исторической памяти и обеспечивает непрерывную связь поколений.

Николай Аксенов