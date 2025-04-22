В Краснодаре 72 молодые семьи получили соцвыплаты на покупку жилья

С начала 2025 года 72 молодые семьи Краснодара получили социальные выплаты на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации мэрии, среди получателей — 50 многодетных семей и 11 семей участников СВО. Часть из них уже приобрела квартиры или дома.

Субсидии предоставляются в рамках федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», которая реализуется в Краснодаре 14 лет. За указанный период поддержку получили более 1,5 тыс. семей.

Выплат формируются из трех уровней бюджета: федерального, краевого и муниципального. Размер зависит от состава семьи: для семьи из трех человек полагается 2,5 млн руб., для четырех человек — 3,6 млн руб. Субсидию можно использовать для покупки готового жилья, участия в долевом строительстве, либо для строительства индивидуального жилого дома.

В 2025 году на финансирование программы предусмотрено 269 млн руб., из которых 132 млн руб. выделено из бюджета Краснодара. Получить поддержку могут молодые семьи, где возраст каждого супруга не превышает 35 лет, а также семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Годом ранее аналогичную поддержку получили 89 молодых семей.

Дополнительную информацию о программе можно получить по телефонам: 8 (861) 255-25-67 и 8 (861) 255-71-03. Информация также размещена на официальном сайте администрации Краснодара.

Анна Гречко