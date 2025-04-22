Акция «Бессмертный полк» пройдет в Нижегородской области в онлайн-формате

Традиционная акция ко Дню Победы «Бессмертный полк» в 2025 году пройдет в Нижегородской области в онлайн-формате. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Жителям предложили разместить фотографии ветеранов на стеклах машин или на одежде, написать посты о героях своей семьи в социальных сетях с хештегом #нашБессмертныйполк. Организаторы соберут изображения, создадут видеоколлаж и опубликуют его на интернет-страницах «Бессмертного полка России».

Также состоится автопробег. Автоколонны с портретами ветеранов проедут по стране с 1 по 11 мая. Подробнее об онлайн-форматах — на сайте «Бессмертного полка».

Елена Ковалева