Владимир Путин сменил посла в Уругвае

Президент Владимир Путин освободил от должности Андрея Будаева, который был послом России в Восточной Республике Уругвай. Он также выступал наблюдателем от РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству. Вместо него был назначен Алексей Исаков. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый посол РФ в Уругвае Алексей Исаков

Фото: МИД РФ Новый посол РФ в Уругвае Алексей Исаков

Фото: МИД РФ

Андрей Будаев был назначен послом в октябре 2020 года. Работал на дипломатической службе с 1982 года. В 2004–2008 годах занимал пост советника-посланника в посольстве России в Колумбии, в 2010–2015 годах — генерального консула России в Рио-де-Жанейро. В 2016–2020 годах работал послом России в Никарагуа и по совместительству в Гондурасе и Эль-Сальвадоре.

Алексей Исаков с октября 2020 года был послом России в Литве. На дипломатической службе состоит с 1982 года. В 2005–2008 годах возглавлял отдел в департаменте Северной Америки. В 2008–2013 годах — генеральный консул РФ в Монреале. С октября 2013 года — замдиректора департамента Северной Америки МИД РФ.