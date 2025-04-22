Житель Анапы лишился водительских прав из-за подложных номеров на Lamborghini

Водителя автомобиля Lamborghini Huracan из Анапы лишили водительских прав за подложные государственные регистрационные номера. На автомобиле житель Анапы доехал до Сочи, сообщает пресс-служба объединенных судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мировой судья судебного участка № 88 Адлерского района Сочи рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жителя Анапы в его отсутствие. Как следует из материалов дела, 24 января 2025 года водитель автомобиля Lamborghini Huracan передвигался по Сочи с заведомо подложными государственными регистрационными знаками.

Суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.2.КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствам сроком на один год. Водительское удостоверение житель Анапы должен сдать в течение трех дней после вступления постановления в законную силу.

Алена Воробьева