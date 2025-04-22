Главе СКР доложат о нарушении прав многодетной семьи в Энгельсе

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении прав многодетной семьи в Энгельсе и о принятом по итогам решении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Ранее многодетная мать из Саратовской области в обращении к господину Бастрыкину рассказала, что вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми проживала в многоквартирном доме Энгельса, построенном в 1971 году. Здание признали аварийным из-за сильного физического износа конструкций.

Со слов заявительницы, семью до сих пор не обеспечили равнозначным благоустроенным жильем. Женщина неоднократно обращалась в уполномоченные службы, но безрезультатно. Ситуация ранее освещалась в соцсетях.

Павел Фролов