Керамические адресные таблички установили на 17 зданиях в центре Ярославля

На здании мэрии Ярославля на улице Андропова, 6, а также еще на 16 муниципальных зданиях в центре города появились керамические адресные таблички. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в городской администрации.

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В частности, новые адресные знаки украсили управление образования на Волжской набережной, школу №4 на улице Волкова и другие объекты. Это сделано «в целях улучшения эстетического облика и повышения туристической привлекательности исторического центра».

«В 2024 году руководством города принято решение о замене существующих адресных табличек, выполненных из композитного материала, на керамические, более передающие аутентичность исторической городской среды. Таблички предполагают специальную подсветку»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в мэрии города.

Таблички были изготовлены за счет бюджетных средств. Работа будет продолжена с привлечением собственников зданий в центре города.

Антон Голицын