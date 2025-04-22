Экс-глава Воткинского района Сергей Васильев зарегистрирован в праймериз ЕР

Бывший глава Воткинского района Сергей Васильев зарегистрирован в качестве кандидата предварительного голосования (праймериз) партии «Единая Россия» (ЕР) на выборах гордумы Ижевска восьмого созыва. Он проходит по Новостроительному одномандатному избирательному округу №9. Карточка господина Васильева опубликована на сайте праймериз ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев, vk Фото: Сергей Васильев, vk

По данным kartoteka.ru, Сергей Васильев с 5 февраля 2025-го является директором небольшого мясного предприятия «Удм-Биф» при агропромышленном парке «Инновация» и торговом доме «Люллинский», владеющими долями 55 и 45% соответственно.

Напомним, Сергей Васильев покинул пост главы Воткинского района спустя полгода после избрания местным районным советом в октябре 2023-го. Как заявлял экс-руководитель муниципалитета, он принял такое решение в связи с «возвращением в бизнес». В 2012-2023 гг. Сергей Васильев работал коммерческим директором «Финансово-юридического центра», в начале 2023-го — директором агентства в сфере недвижимости «Вежливые люди». Ему 40 лет, родился в Ижевске.