На курорте «Роза Хутор» в Сочи отдохнули более 865 тысяч гостей в зимний сезон

Более 865 тыс. туристов посетили курорт «Роза Хутор» в зимнем сезоне 2024/25 годов. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор». Фото: пресс-служба «Розы Хутор».

Зимний сезон на «Роза Хутор» стартовал 1 декабря, трассы для катания открылись 20 декабря. В течение всего периода отдыхающим были доступны 105 км склонов, 52 трассы всех уровней сложности и 32 подъемника. Для создания инфраструктуры фестиваля New Star Camp в этом сезоне использовали 100 тыс. куб. м снега. В сноупарке установили 70 джиббинг-фигур и крупнейший в России трамплин для соревнований по фристайлу.

Особой популярностью у гостей пользовалась Горнолыжная школа курорта, где прошли обучение почти 40 тыс. человек. В рамках программы «Лига мечты» инструкторы провели более 1,5 тыс. часов занятий для людей с инвалидностью.

Кроме того, был внедрен инновационный сервис на основе искусственного интеллекта — Yeti.Coach, который анализирует технику катания лыжников с помощью Ultra HD камер и предоставляет персональные рекомендации. Сервисом воспользовались более 3 тыс. спортсменов.

Для оптимизации очередей на подъемники применяли комплексные решения: помощь волонтеров, мобильные приложения и специальный тариф «Приоритет».

Анна Гречко