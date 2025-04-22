Таганрогский «Водоканал» начал ремонт донского технического водовода

В Таганроге «Водоканал» приступил к ремонту донского технического водовода диаметром 1420 мм. Об этом сообщила в своей Telegram-канале глава городской администрации Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Таганрога Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Как сказано в сообщении, сейчас специалисты осуществляют сброс воды из трубопровода, этот процесс может занять от восьми до 12 часов. После сброса воды начнется демонтаж поврежденного участка трубы.

По информации таганрогского управления «Водоканала», до конца суток 24 апреля вода на очистные сооружения будет подаваться ограниченным объемом. В сообщении управления также отмечается, что ремонт одновременно проводится на четырех участках: в селах Самбек и Приморка и хуторе Недвиговка.

В ремонтных работах задействованы 28 человек и 12 единиц техники. Подвоз технической воды к объектам социального назначения и населению будет производиться автоцистернами по заявкам.

Константин Соловьев