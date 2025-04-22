В Тольятти стартовало голосование за благоустройство общественных пространств в 2026 году

В Тольятти на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru стартовало очередное Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отдать свой голос за любимое место для прогулок может каждый житель в возрасте от 14 лет. Голосование продлится до 12 июня. В этом году на выбор — семь территорий: это набережная Комсомольского района («Певческое поле»), аллея по ул. Жилина (от ул. Мира до ул. Баныкина), сквер 3 квартала (около ТЦ «Русь-на-Волге»), аллея по Молодёжному бульвару (от ул. Ленина до ул. Победы), территория у памятника «Военнослужащим, погибшим при исполнении долга», сквер 9 квартала (б-р Туполева) и площадь им. В.И. Денисова (мкрн. Поволжский).

Как напомнил господин Сухих, голосование проходит в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Алексей Алексеев