«Инвалид для нас как чума»

В Камерном театре Челябинска представили премьеру нового спектакля «Эти свободные бабочки». Постановка создана на основе одноименного произведения Леонарда Герша, повествующего об истории любви слепого юноши Дона и его экстравагантной соседки Джил. Режиссер Олег Хапов назвал спектакль «фантазией в темноте» и рассказал «Ъ-Южный Урал», что делает эту историю уникальной, и как в ней отражена проблема отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Хапов, режиссер Камерного театра

Фото: Марат Муллыев Олег Хапов, режиссер Камерного театра

Фото: Марат Муллыев

«Эти свободные бабочки» — история рождения и развития отношений между парнем и девушкой. На первый взгляд, тривиальная любовная история, однако в ней есть три обстоятельства, которые делают эту историю злободневной и вечной.

Первое обстоятельство — это слепота мальчика, которая открывается героине не сразу. Девушка настолько невнимательна, что не может понять, кто перед ней находится.

Второе обстоятельство — процесс сепарации. Мальчик из-за своей слепоты находится под гиперопекой матери. В истории любых древних народов есть период «отлучения от юбки», процесс инициации, когда юноши превращались в мужчин. В жизни современного общества этот элемент потерян, но на самом деле сепарация играет важнейшую роль в эмоциональной и психической жизни человека.

Третье обстоятельство — Джил и Дон (главные герои пьесы) совершенно разные. Джил принадлежит обществу достижений и целеполагания. Дон является существом, озабоченным внутренней гармоней и гармонизацией пространства с помощью музыки. Несмотря на то, что он слепой, у него достаточно развито взаимодействие с миром — через тело и сознание.

Из-за того, что главные герои такие разные, интересно наблюдать, как эти люди идут навстречу друг другу и ищут точки соприкосновения. В спектакле хотелось показать, что это осознанное соединение, а не случайная встреча.

Дон из-за своей слепоты живет «здесь и сейчас». Он вынужден точно понимать, где и с кем он находится. Джил, наоборот, постоянно находится либо в прошлом, вспоминая об отношениях с мамой и бывшим мужем, либо в будущем, мечтая стать актрисой. Герои учат друг друга. Дон говорит Джил: «будь со мной здесь и сейчас», а она ему: «верь в себя, стремись к чему-то, переходи черту». Этот процесс для меня самый интересный.

«Фантазия в темноте»

Я не слепой, я могу только зажмурить глаза и представить, каково это. В спектакле есть отсылка к фэнтези и голливудским историям, в которых инвалид является супергероем. В них он способен видеть мир через звуки, ловить пули и уворачиваться от врагов. Может быть, в этих историях отражено наше обывательское представление о слепых и людях с инвалидностью как о совершенно других, отличных от нас. Инвалид для нас как чума. Как себя с ним вести? Сам Дон и отвечает: «как со зрячими». История «Эти свободные бабочки» говорит о том, что он такой же, как и мы все.

В нашем обществе нет принятия и понимания инвалидности. И мне хотелось бы говорить о таких достаточно тонких темах при, казалось бы, тривиальном сюжете. «Фантазия в темноте» — это мое представление о слепом.

Записала Ольга Воробьева