В Оренбуржье мужчину отправили в колонию строгого режима за уклонение от административного надзора

Прокуратура Тоцкого района проведена проверка исполнения законодательства об административном надзоре за ранее судимыми гражданами. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Оренбургской области

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Как было выяснено в ходе проверки, органами внутренних дел в отношении ранее судимого за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков местного жителя был установлен административный надзор.

Однако с апреля 2024 года мужчина, в нарушение установленных судом ограничений, самовольно покинул место жительства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора».

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Алексей Алексеев