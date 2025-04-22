На Ставрополье отменили режим повышенной готовности

В Ставропольском крае отменили режим повышенной готовности, введенный 4 апреля по поручению губернатора Владимира Владимирова. Решение связано с улучшением погодных условий, сообщается в указе главы региона.

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«В связи с устранением обстоятельств, послуживших для введения режима повышенной готовности для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации отменить режим повышенной готовности»,— сказано в постановлении губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Николай Аксенов