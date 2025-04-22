Александр Скрябин встретился с Владимиром Путиным на муниципальном форуме

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В рамках II всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России», приуроченного к празднованию Дня местного самоуправления, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с представителями муниципальных образований субъектов РФ. Александр Скрябин, глава администрации Ростова, принял участие в мероприятии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Во время встречи с главой государства я представлял наш родной Ростов-на-Дону. В ходе разговора президент подчеркнул, что ждет идеи и предложения, которые можно эффективно и быстро реализовать»,– написал Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

На форуме присутствовали руководителей муниципальных образований со всех регионов страны, на мероприятии обсуждались ключевые вопросы развития территорий, уточняет господин Скрябин.

Валентина Любашенко