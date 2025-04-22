Жителя Кинеля обвиняют во взятке за установление ложной инвалидности

В Кинеле утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего мужчины. Он обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение незаконных действий, в крупном размере».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональной прокуратуре, в апреле 2022 года не имеющий заболеваний мужчина через посредника передал взятку в размере 180 тыс. руб. должностным лицам Главного бюро медикосоциальной экспертизы по Самарской области за установление себе инвалидности.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кинельский районный суд для рассмотрения по существу.

Посредник ранее уже осужден Кинельским районным судом.

Алексей Алексеев