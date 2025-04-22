У мэрии отсудили участок, арендованный бывшим вице-мэром Нижнего Новгорода

Прокуратура Нижегородской области выиграла дело об истребовании из муниципальной собственности в федеральную земельного участка близ деревни Кузнечиха. Он частично расположен в водоохранной зоне Кузнечихинского ручья, частично в его прибрежной защитной и береговой полосе.

«Указанный водный объект включен в Государственный водный реестр, что препятствует нахождению участка в собственности граждан. Суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что государственный водный объект может располагаться только на земельном участке, находящемся в федеральной собственности», — сообщили в областной прокуратуре, которая подавала иск в защиту Росимущества.

Третьим лицом по арбитражному спору проходил бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Александр Мелешкин, который арендовал у городской администрации земли в Кузнечихе под автомойку и шиномонтаж.

Как сообщила «Ъ-Приволжье» представитель инициативной группы жителей деревни Кузнечиха Светлана Богачек, природоохранная прокуратура готовит иски по другим семи участкам, чтобы исключить наложение земель, предоставленных под застройку компании «Инградстрой», на водоохранную и береговую зону Кузнечихинского ручья. Как следует из ответа прокурора, минимущества скорректировало договоры аренды с застройщиком в этой части, сейчас проводится работа по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории.

Иван Сергеев