Жительницу Тувы осудили за мошенничество на 27 млн руб. с арестованным жильем

Кызылский горсуд вынес приговор в отношении местной жительницы по делу о мошенничестве (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ) более чем на 27 млн руб. Подсудимой назначили восемь лет колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

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По версии следствия, с мая 2019-го по октябрь 2021 года фигурантка дела выступала представителем по доверенности юридического лица. В этот периода она рекламировала свои посреднические финансовые услуги по покупке арестованных приставами квартир и гарантированного одобрения кредита на покупку автомобиля в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Собранные у граждан средства злоумышленница присваивала себе. Всего от ее действий пострадали 28 человек. Уточняется, что на имущество осужденной (автомобиль, ювелирные украшения, телефоны) был наложенный арест на сумму более 6 млн руб.

Александра Стрелкова