Донские власти заявили о планах построить объездную дорогу вокруг Новочеркасска

В Ростовской области рассматривают проекты трассировки дорог. Для маршрута в обход Новочеркасска предлагаются два варианта, сообщила в своем Telegram-канале заместитель губернатора-министр транспорта донского региона Алена Беликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Первая концепция предполагает маршрут, который соединит аэропорт «Платов» и Новочеркасск. Второй вариант — объездная дорога вокруг Новочеркасска.

По словам минтранспорта, оба проекта необходимы для социально-экономического развития территории.

Мария Хоперская