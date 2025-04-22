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Донские власти заявили о планах построить объездную дорогу вокруг Новочеркасска

В Ростовской области рассматривают проекты трассировки дорог. Для маршрута в обход Новочеркасска предлагаются два варианта, сообщила в своем Telegram-канале заместитель губернатора-министр транспорта донского региона Алена Беликова.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Первая концепция предполагает маршрут, который соединит аэропорт «Платов» и Новочеркасск. Второй вариант — объездная дорога вокруг Новочеркасска.

По словам минтранспорта, оба проекта необходимы для социально-экономического развития территории.

Мария Хоперская

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