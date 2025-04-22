Донские власти заявили о планах построить объездную дорогу вокруг Новочеркасска
В Ростовской области рассматривают проекты трассировки дорог. Для маршрута в обход Новочеркасска предлагаются два варианта, сообщила в своем Telegram-канале заместитель губернатора-министр транспорта донского региона Алена Беликова.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Первая концепция предполагает маршрут, который соединит аэропорт «Платов» и Новочеркасск. Второй вариант — объездная дорога вокруг Новочеркасска.
По словам минтранспорта, оба проекта необходимы для социально-экономического развития территории.