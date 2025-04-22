Бюджет Челябинска на 2025 год увеличился на 566 млн рублей

Общий объем расходов и доходов бюджета Челябинска на 2025 год увеличился на 566,4 млн руб. за счет налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов. Изменения утвердили депутаты городской думы на заседании 22 апреля, сообщает пресс-служба думы.

Большую часть средств — 230 млн руб. направят на реализацию программы «Развитие дорожного хозяйства». Еще 119,3 млн руб. потратят на улучшение городской среды, в том числе на обновление набережной озера Смолино и разработку проектов благоустройства общественных пространств. На поддержку участников специальной военной операции и их семей, в том числе на создание условий для работы центров психологической помощи и формирование резервного фонда на СВО передадут 43,5 млн руб.

После изменений доходы бюджета Челябинска составляют 64,5 млрд руб., расходы — 67,5 млрд руб. Дефицит находится на уровне 3 млрд руб.

Виталина Ярховска