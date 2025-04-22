В Ярославской области началось голосование за объекты благоустройства

В Ярославской области стартовало голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил губернатор Михаил Евраев, голосование продлится до 12 июня.

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«В этом году в нашем регионе в голосовании участвуют 37 объектов. Из них 11 – это те территории, где жители выберут дизайн-проекты. Приглашаю всех жителей старше 14 лет принять участие в голосовании на платформе. В наших силах сделать города и села еще более комфортными, уютными и красивыми»,— обратился господин Евраев к ярославцам.

В Ярославле к выбору предлагают парк «Стрелка» и сквер Вспольинский около жд-вокзала Ярославль-Главный, в Рыбинске — Волжскую набережную, парковые зоны на проспекте Ленина, улицу Глебовскую в районе Пузырево поле. Больше всего объектов предложили в Ростовском округе. Там жители выберут одно пространство из шести. По итогам голосования будут выбраны территории для благоустройства в следующем году.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Петропавловской парк, аллея имени Ивана Ткаченко и Которосльная набережная

в Ярославле набрали наибольшее количество голосов в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. Работы в Петропавловском парке уже начинаются, для аллеи имени Ивана Ткаченко закупают скамейки и урны.

Алла Чижова