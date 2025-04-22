Житель Самарской области обвиняется в мошенничестве с деньгами по социальному контракту

Уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Новокуйбышевска направлено на рассмотрение в суд. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ноябре 2023 года житель обратился в социальную защиту населения Новокуйбышевска с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи. Помощь предоставлялась в виде соцконтракта на осуществление предпринимательской деятельности. Обвиняемый предоставил бизнес-план, согласно которому он обязался оказывать услуги по ремонту аудио- и видеоаппаратуры по месту жительства.

Ему выдали грант для организации его предпринимательской деятельности в размере 347,47 тыс. руб. Указанные деньги перечислили на расчетный счет получателя. По контракту, житель должен был приобрести необходимое оборудование и товары для осуществления деятельности.

По версии следствия, житель Новокуйбышевска не собирался выполнять условия контракта. Полученные деньги он обналичил и распорядился по своему усмотрению. В ноябре прошлого года подтвердились факты незаконного расходования бюджетных денег. Работники социальной службы написали заявление в полицию.

Руфия Кутляева