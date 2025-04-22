В Щербиновском районе главу поселения оштрафовали за состояние памятников

Главу Шабельского сельского поселения в Щербиновском районе привлекли к административной ответственности за неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия. Его оштрафовали на 20 тыс. руб, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорным органом установлено, что на территории поселения находятся три памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. При их обследовании выявили многочисленные трещины в плиточном покрытии и дефекты бетонных элементов в виде сколов и неровностей.

В отношении главы поселения возбудили дело по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). В орган местного самоуправления также внесено представление.

Сейчас ведутся работы по косметическому ремонту памятников.

Анна Гречко