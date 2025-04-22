Диалоги об искусстве
В Гостином дворе пройдет 22-я ярмарка искусства «Арт-Москва»
В период с 23 по 27 апреля Гостиный двор превратится в площадку с самой высокой концентрацией предметов современного, классического и ювелирного искусства на единицу площади. Арт-галереи, собрания частных коллекционеров, антикварные салоны, ювелирные бренды — в общей сложности более 150 участников — займут весь атриум Гостиного двора площадью 12 тыс. кв. м. Ярмарка представляет максимально полную картину современного арт-рынка, в которой традиции встречаются с авангардом, а работы молодых художников соседствуют с произведениями признанных мастеров. При этом вся экспозиция становится не только объектом созерцания, но и «почвой» для размышления и взаимодействия.
Ярмарка искусства «Арт-Москва»
Главная тема «Арт-Москвы» сформулирована как диалог. Это пространство, в котором между собой взаимодействуют люди и концепции, дилеры и покупатели, различные направления искусства и институции. Ярмарка объединяет классическое и современное искусство, антиквариат и арт-дизайн, тиражную графику и ювелирное творчество.
Коллекционер и галерист Михаил Суслов представляет экспериментальный стенд, созданный в коллаборации с искусственным интеллектом. «Центр Мираль» и фестиваль культурного поиска «Нам нужен Дягилев» покажут совместный проект, посвященный великому русскому импрессарио. Антикварная галерея «На Кутузовском, 22» подготовила экспозицию шедевров Императорского фарфорового и стеклянного заводов. Среди них вазы, подаренные супруге императора Александра II к Рождеству 1861 года. Художественная галерея «Москва» отмечает 100-летний юбилей Эрнста Неизвестного, работы нон-конформистов, в частности, Олега Целкова, покажет галерея «Первые имена. Частные коллекции». Советское искусство XX века можно увидеть на стендах галерей Леонида Шишкина и «Арт Бульвар».
Ювелирный дизайн уже несколько лет является полноправным разделом «Арт Москвы». Каждый год улица ювелиров прирастает новыми именами. В прошлом году к завсегдатаям ярмарки — Алексею Зубову, Михаилу Милютину, Рему Султанову, Максиму Демидову, брендам Mousson Atelier и Rodis — присоединилась известный дизайнер Диана Джанелли (Dzhanelli Jewellery). В нынешнем году в списке участников сразу три новых игрока. Бренд Gernica by Germanica, основанный Валерией Гай Германикой, — это неожиданные «режиссерские» находки, в которых задействованы гранаты и опалы, жемчуг и кораллы, лава и гематит. Мария Ефимова, основательница авторской ювелирной марки Jemae, ставит эксперименты с титаном и лабораторными бриллиантами, причем весьма удачные: ее работы победили в конкурсе Гохрана «Россия. XXI век» в номинации «Исполнительское мастерство: ювелирные техники» и стали финалистом Международной премии Jewellery Design Excellence Award 2025 (Гонконг). Марке Натальи Архангельской Letters & Stones еще не исполнилось и двух лет, но ее серебряная брошь-секатор с отверстием для живого цветка уже побывала в Голливуде, а за фуршетными булавками в виде огурчика и оливки, стоит длинный wish-list. Посетителей ждет много эффектных ювелирных премьер.