Диалоги об искусстве

В период с 23 по 27 апреля Гостиный двор превратится в площадку с самой высокой концентрацией предметов современного, классического и ювелирного искусства на единицу площади. Арт-галереи, собрания частных коллекционеров, антикварные салоны, ювелирные бренды — в общей сложности более 150 участников — займут весь атриум Гостиного двора площадью 12 тыс. кв. м. Ярмарка представляет максимально полную картину современного арт-рынка, в которой традиции встречаются с авангардом, а работы молодых художников соседствуют с произведениями признанных мастеров. При этом вся экспозиция становится не только объектом созерцания, но и «почвой» для размышления и взаимодействия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярмарка искусства «Арт-Москва»

Ярмарка искусства «Арт-Москва»



Главная тема «Арт-Москвы» сформулирована как диалог. Это пространство, в котором между собой взаимодействуют люди и концепции, дилеры и покупатели, различные направления искусства и институции. Ярмарка объединяет классическое и современное искусство, антиквариат и арт-дизайн, тиражную графику и ювелирное творчество.

Коллекционер и галерист Михаил Суслов представляет экспериментальный стенд, созданный в коллаборации с искусственным интеллектом. «Центр Мираль» и фестиваль культурного поиска «Нам нужен Дягилев» покажут совместный проект, посвященный великому русскому импрессарио. Антикварная галерея «На Кутузовском, 22» подготовила экспозицию шедевров Императорского фарфорового и стеклянного заводов. Среди них вазы, подаренные супруге императора Александра II к Рождеству 1861 года. Художественная галерея «Москва» отмечает 100-летний юбилей Эрнста Неизвестного, работы нон-конформистов, в частности, Олега Целкова, покажет галерея «Первые имена. Частные коллекции». Советское искусство XX века можно увидеть на стендах галерей Леонида Шишкина и «Арт Бульвар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Парные вазы с изображением играющих амуров, выполненные на Императорском фарфоровом заводе в 1861 году. Вазы были поднесены государыне императрице Марии Александровне, супруге императора Александра II, на Рождество 1861 года Парные канделябры с фигурами амуров в стиле Людовика XVI. Бронза, литье, чеканка, золочение, патинирование, гранит; Франция, 1880-е годы Часы «Диана — богиня охоты». 1937 год. Мейсен. Автор: Пауль Шойрих Скульптура «Русский балет» изображает солистку «Русских сезонов» Тамару Карсавину. 1909 г. Эдуард Браговский «Мальчик и собака» Оскар Рабин «Будний день на Монмартре» 1990 Эрнст Неизвестный «Битва Титанов» Юрий Пименов «Серьезный разговор» Олег Целков «Прогулка» Иван Шишкин «Летний день» Следующая фотография 1 / 10 Парные вазы с изображением играющих амуров, выполненные на Императорском фарфоровом заводе в 1861 году. Вазы были поднесены государыне императрице Марии Александровне, супруге императора Александра II, на Рождество 1861 года Парные канделябры с фигурами амуров в стиле Людовика XVI. Бронза, литье, чеканка, золочение, патинирование, гранит; Франция, 1880-е годы Часы «Диана — богиня охоты». 1937 год. Мейсен. Автор: Пауль Шойрих Скульптура «Русский балет» изображает солистку «Русских сезонов» Тамару Карсавину. 1909 г. Эдуард Браговский «Мальчик и собака» Оскар Рабин «Будний день на Монмартре» 1990 Эрнст Неизвестный «Битва Титанов» Юрий Пименов «Серьезный разговор» Олег Целков «Прогулка» Иван Шишкин «Летний день»

Ювелирный дизайн уже несколько лет является полноправным разделом «Арт Москвы». Каждый год улица ювелиров прирастает новыми именами. В прошлом году к завсегдатаям ярмарки — Алексею Зубову, Михаилу Милютину, Рему Султанову, Максиму Демидову, брендам Mousson Atelier и Rodis — присоединилась известный дизайнер Диана Джанелли (Dzhanelli Jewellery). В нынешнем году в списке участников сразу три новых игрока. Бренд Gernica by Germanica, основанный Валерией Гай Германикой, — это неожиданные «режиссерские» находки, в которых задействованы гранаты и опалы, жемчуг и кораллы, лава и гематит. Мария Ефимова, основательница авторской ювелирной марки Jemae, ставит эксперименты с титаном и лабораторными бриллиантами, причем весьма удачные: ее работы победили в конкурсе Гохрана «Россия. XXI век» в номинации «Исполнительское мастерство: ювелирные техники» и стали финалистом Международной премии Jewellery Design Excellence Award 2025 (Гонконг). Марке Натальи Архангельской Letters & Stones еще не исполнилось и двух лет, но ее серебряная брошь-секатор с отверстием для живого цветка уже побывала в Голливуде, а за фуршетными булавками в виде огурчика и оливки, стоит длинный wish-list. Посетителей ждет много эффектных ювелирных премьер.

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Нина Спиридонова