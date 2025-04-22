Большинство ярославских УК не вызывает доверия у «Центра ЖКХ»

По состоянию на первый квартал 2025 года в Ярославской области восемь управляющих компаний «заслуживают доверия», а свыше 100 — «не вызывают доверия», следует из рейтинга, опубликованного АНО «Центр развития ЖКХ» (учрежден правительством области).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Все компании разделены на три зоны — зеленая (заслуживают доверия), красная (не вызывают доверия) и желтая (находятся на границе). В зеленой зоне оказались восемь компаний, в желтой — 42, в красной — свыше 100. Все компании расставлены согласно баллам.

Наибольшее число баллов (10) у гаврилов-ямского ООО «Управляющая жилищная компания», ранее она занимала второе место. На втором месте с 7 баллами ярославское ООО «Жилком».

Из крупных управляющих компаний Ярославля, по версии «Центра развития ЖКХ», наибольшие баллы получило АО «Управдом Дзержинского района» — 3 балла, желтая зона (ранее у этой компании было 0 баллов). В красной зоне оказались АО «Управдом Ленинского района» (1,5 балла, ранее 5), «Управдом Красноперекопского района» (1, ранее -3 балла), «Управдом Кировского района» и «Управдом Заволжского района» (по 0,5, ранее -2), а также НАО «Управдом Фрунзенского района» (-0,5, ранее -2).

Последние места в рейтинге занимают компании с баллом -5 (ранее самая низкая оценка была -4). Это ООО «УК "Умный дом"» из поселка Каменники и рыбинское ООО «Строй-Град».

Алла Чижова