Игорь Мороков погряз в травле

В школах Свердловской области растет число случаев буллинга, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков на заседании заксобрания. По его словам, это связано с тем, что в решении проблемы не заинтересованы педагоги и руководители школ. Депутаты заявили об отсутствии претензий к работе господина Морокова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Мороков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Игорь Мороков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Игорь Мороков смог выступить перед депутатами не сразу. Месяц назад его доклад был отправлен на доработку в связи с «многочисленными ошибками и несоответствиями». После второго рассмотрения отчета комитет по вопросам законодательства допустил детского омбудсмена до заседания заксобрания. В отличие от уполномоченного по правам человека в области Татьяны Мерзляковой, чей доклад вновь отправили на доработку.

Госпожа Мерзлякова пояснила «Ъ-Урал», что депутаты выступили с критикой «языка, на котором написан доклад».

Во время выступления Игорь Мороков заверил парламентариев, что аппарат детского омбудсмена фиксирует «снижение выявления нарушенных прав ребенка» в области. По его словам, правонарушения в 2024 году обнаружили в 193 обращениях из 4045, годом ранее — в 276 из 4186. «Должностные лица и все, кто участвует в реализации прав детей, выполняют свои обязанности все лучше и лучше»,— отметил господин Мороков.

Он подчеркнул, что «особую тревогу» продолжает вызывать увеличение числа конфликтов в образовательных организациях, им посвящено 29% обращений.

По его словам, «наиболее острой» проблемой остается травля в школах. «До сих пор мы не можем с ней справиться»,— пояснил Игорь Мороков.

Омбудсмен добавил, что в 2024 году ему удалось увеличить показатели по восстановленным правам несовершеннолетних с 55 до 63 (по сравнению с 2023 годом), семей с детьми — с 43 до 51.

Руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) Елена Чечунова подтвердила, что фиксирует увеличение случаев буллинга в школах «в более жесткой форме». «Помним время, когда такие случаи были вопиющими и редкими. Сейчас они происходят повально»,— пояснила она, призвав Игоря Морокова повлиять на ситуацию.

Омбудсмен пояснил, что сотрудники аппарата обучили профилактике буллинга «практически всех педагогов», однако «ситуация не выстраивается».

«Это проблема управленческого характера, как директор организует работу. Где-то реакция происходит за три секунды, где-то родитель не может месяцами попасть к директору на прием. Второй момент — не все педагоги готовы в этом плане работать»,— пояснил господин Мороков, предложив депутатам собраться на круглом столе и обсудить законопроект, направленный на устранение травли в школах.

Депутат от ЕР Вячеслав Вегнер предложил коллегам обсудить иную законодательную инициативу, направленную на обнародование списка педофилов и их личных данных, чтобы сократить число преступлений сексуальной направленности. Игорь Мороков отметил, что 70% соответствующих преступлений совершают «близкие люди». «Это родители, родственники или те, кто живет рядом. Здесь мы организуем работу с семейным окружением»,— добавил он.

Депутат от ЕР Алексей Дронов возмутился, что в отчете господина Морокова только 4% обращений посвящено тематике охраны здоровья детей.

«Реальный масштаб проблемы они не отражают, в Первоуральском муниципальном округе создана устойчивая сеть распространения вейпов для несовершеннолетних. В школах города детям, начиная с 10 лет, бесплатно раздаются приборы для курения этих смесей, потом они продаются в известных точках города»,— пояснил он. Господин Дронов призвал омбудсмена устранить с прилавков смеси под названиями «Травка», «Анархия», «Подонки» и усилить «явно недостаточную» профилактическую работу со школьниками. Игорь Мороков заверил парламентария, что «повнимательнее» посмотрит на обозначенную проблему в 2025 году.

Председатель комитета по вопросам законодательства Евгений Старков (ЕР) напомнил депутатам, что омбудсмен учел рекомендации парламентариев, после чего оперативно откорректировал доклад и внес обновленный документ в заксобрание. «Комитет принял решение рекомендовать принять доклад к сведению»,— призвал он.

Предложение господина Старкова поддержали 43 депутата, один — не голосовал.

Василий Алексеев