В 30 населенных пунктах Ставрополья временно отключат электричество
Тридцать населенных пунктов Ставропольского края останутся без электроснабжения. Причиной отключения стали плановые ремонтные работы, сообщает «Ставропольэнергосбыт».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Электричество временно отключат в девяти городах региона: Буденновске, Ессентуках, Ипатово, Минеральных Водах, Михайловске, Невинномысске, Новоалександровске, Пятигорске и Светлограде.
Также без электроэнергии останутся жители следующих населенных пунктов: Александровское, Безопасное, Восточный, Грачевка, Дивное, Затеречный, Кочубеевское, Красногярское, Красночервонный, Кумская Долина, Курганный, Ленинский, Летняя Ставка, Малые Ягуры, Надзорное, Новоблагодарное, Прасковея, Степное, Шаумянский, Стоеревская и Винодельный.
График проведения работ может быть скорректирован в зависимости от погодных условий. По вопросам электроснабжения жители могут обратиться по бесплатному телефону 8-800-220-0-220.