В 30 населенных пунктах Ставрополья временно отключат электричество

Тридцать населенных пунктов Ставропольского края останутся без электроснабжения. Причиной отключения стали плановые ремонтные работы, сообщает «Ставропольэнергосбыт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Электричество временно отключат в девяти городах региона: Буденновске, Ессентуках, Ипатово, Минеральных Водах, Михайловске, Невинномысске, Новоалександровске, Пятигорске и Светлограде.

Также без электроэнергии останутся жители следующих населенных пунктов: Александровское, Безопасное, Восточный, Грачевка, Дивное, Затеречный, Кочубеевское, Красногярское, Красночервонный, Кумская Долина, Курганный, Ленинский, Летняя Ставка, Малые Ягуры, Надзорное, Новоблагодарное, Прасковея, Степное, Шаумянский, Стоеревская и Винодельный.

График проведения работ может быть скорректирован в зависимости от погодных условий. По вопросам электроснабжения жители могут обратиться по бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Николай Аксенов