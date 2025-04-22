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В 30 населенных пунктах Ставрополья временно отключат электричество

Тридцать населенных пунктов Ставропольского края останутся без электроснабжения. Причиной отключения стали плановые ремонтные работы, сообщает «Ставропольэнергосбыт».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Электричество временно отключат в девяти городах региона: Буденновске, Ессентуках, Ипатово, Минеральных Водах, Михайловске, Невинномысске, Новоалександровске, Пятигорске и Светлограде.

Также без электроэнергии останутся жители следующих населенных пунктов: Александровское, Безопасное, Восточный, Грачевка, Дивное, Затеречный, Кочубеевское, Красногярское, Красночервонный, Кумская Долина, Курганный, Ленинский, Летняя Ставка, Малые Ягуры, Надзорное, Новоблагодарное, Прасковея, Степное, Шаумянский, Стоеревская и Винодельный.

График проведения работ может быть скорректирован в зависимости от погодных условий. По вопросам электроснабжения жители могут обратиться по бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Николай Аксенов

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