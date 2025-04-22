В Приангарье возбуждено дело о махинациях с присвоением земли на 70 млн рублей

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при оформлении права собственности на земельный участок в Иркутском районе. Об этом сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, двое местных жителей подделали документы для регистрации права собственности на участок площадью 2,6 га и передали их в Управление Росреестра по Иркутской области.

На основании фиктивных документов сотрудница службы незаконно зарегистрировала недвижимость на знакомую фигурантов дела. Таким образом, они получили земельный участок стоимость более 70 млн руб. В отношении специалиста Росреестра возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Александра Стрелкова