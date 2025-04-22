В Новороссийске пройдет автопробег в честь «Диктанта Победы»

Автопробег с честь международной акции «Диктант Победы» пройдет в Новороссийске 24 апреля. Об этом сообщил вице-мэр города-героя Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Старт автопробега — в 10:00 от мемориального комплекса «Малая Земля». Он запланирован накануне «Диктанта Победы», который состоится 25 апреля в 12:00 по всей России. В Новороссийске принять участие в «Диктанте Победы» можно на 65 площадках, которые зарегистрированы в школах, колледжах, вузах, музеях, на промышленных предприятиях. Участвовать в диктанте также можно онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

«Диктант Победы» проводится во всех регионах России и более чем в 80 странах мира ежегодно. Традиционно главные площадки диктанта — Зал Полководцев в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Алена Воробьева