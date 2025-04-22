Частью ростовского радиоэлектронного кластера станут предприятия ДНР и ЛНР

В радиоэлектронный кластер, созданный ростовской компанией «Бештау», в перспективе планируют присоединиться 2 компании - производителя микроэлектроники из ДНР и ЛНР. Участники кластера могу воспользоваться государственными мерами поддержки - льготным кредитованием, субсидиями на приобретение стартовых партий продукции и снижением страховых взносов, сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации источника, радиоэлектронный кластер «Бештау» в июне 2024 года прошел регистрацию в министерстве промышленности и торговли РФ. На тот момент в него входило 9 предприятий из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Компании - участники конгломерации являются разработчиками и производителями комплектующих, программного обеспечения и готовых устройств.

«Работа межрегионального кластера радиоэлектронной промышленности позволит вывести импортозамещение на новый уровень и обеспечить максимальный уровень локализации»,— прокомментировал учредитель компании Олег Осипов.

Валентина Любашенко