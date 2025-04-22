УФАС выявило нарушения при закупке медизделий на Ставрополье

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю признало обоснованной жалобу поставщика медицинских изделий, заявку которого отклонило министерство строительства и архитектуры региона. Об этом сообщает «ПСК» со ссылкой на источник в УФАС региона.

По данным надзорного ведомства, заказчик отказал участнику закупки, потребовав предоставить регистрационное удостоверение на медицинское изделие, хотя такое требование отсутствовало в конкурсной документации.

УФАС расценило действия сотрудников министерства как нарушение законодательства, поскольку все условия должны быть четко сформулированы в тендерной документации.

Минстрою Ставрополья выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Должностным лицам, допустившим нарушения, грозят административные штрафы.

Николай Аксенов