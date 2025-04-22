В Челябинске начнут отключать отопление на этой неделе
Отопительный сезон в Челябинске завершится до конца этой недели. Отключать тепло начнут 24 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Полное отключение теплоснабжения в городе займет несколько дней. «Краткосрочный прогноз погоды уже благоприятный, наблюдаются устойчивые плюсовые температуры. Поэтому с четверга завершаем отопительный сезон», — передает слова главы Челябинска Алексея Лошкина пресс-служба администрации.