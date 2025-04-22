В Астрахани гендиректор фирмы пойдет под суд за сокрытие 3,9 млн рублей

В Астрахани суд рассмотрит в отношении гендиректора фирмы, занимающейся перевозками, уголовное дело о сокрытии более 3,9 млн руб. (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, с июля по октябрь минувшего года фигурант сокрыл свыше 3,9 млн руб., принадлежащих фирме. Он достоверно знал о наличии задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет РФ.

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов