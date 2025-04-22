Количество открытых вакансий дорожных специалистов в Прикамье выросло почти на четверть

В I квартале 2025 года количество вакансий в Пермском крае в сегменте строительства дорог увеличилось на 24% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает аналитики «Авито Работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшую востребованность показала профессия инженера – годовой прирост составил 177%. Средняя предлагаемая зарплата для этих специалистов достигла 66 тыс. руб. в месяц. В обязанности этих специалистов входит проектирование, организация и контроль строительства, ремонта и содержания дорог.

На втором месте оказалась профессия водителя грузового транспорта: количество предложений от работодателей увеличилось на 60%. Зарплатные предложения для водителей грузового транспорта составили в среднем 116, 3 тыс. руб. в месяц.

Аналитики платформы также определили наиболее высокооплачиваемые профессии в сфере дорожного строительства. Лидерами по уровню средних предлагаемых зарплат оказались: водитель грузового транспорта (116, 3 тыс. руб. в месяц), разнорабочий (80, 4 тыс. руб. в месяц) и машинист спецтехники (66, 5 тыс. руб. в месяц).