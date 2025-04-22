Власти Ставрополя выделят 4 млн рублей на спил аварийных деревьев
Администрация Ставрополя объявила тендер стоимостью 4 млн руб. на удаление аварийных деревьев и благоустройство территории в Октябрьском районе города. Об этом сообщается на портале Госзакупок.
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Согласно документации, помимо удаления деревьев, часть средств направят на ремонт металлических заборов (около 102 тыс. руб.). Также подрядчик должен будет установить специальные защитные ограждения вокруг стволов деревьев в виде двух полуколец, соединённых болтами, для предотвращения механических повреждений.
Прием заявок на участие в аукционе завершился 21 апреля. В настоящее время комиссия приступила к рассмотрению поступивших предложений и выбору победителя.