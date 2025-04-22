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Власти Ставрополя выделят 4 млн рублей на спил аварийных деревьев

Администрация Ставрополя объявила тендер стоимостью 4 млн руб. на удаление аварийных деревьев и благоустройство территории в Октябрьском районе города. Об этом сообщается на портале Госзакупок.

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно документации, помимо удаления деревьев, часть средств направят на ремонт металлических заборов (около 102 тыс. руб.). Также подрядчик должен будет установить специальные защитные ограждения вокруг стволов деревьев в виде двух полуколец, соединённых болтами, для предотвращения механических повреждений.

Прием заявок на участие в аукционе завершился 21 апреля. В настоящее время комиссия приступила к рассмотрению поступивших предложений и выбору победителя.

Николай Аксенов

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