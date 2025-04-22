На закупку лекарств саратовским диабетикам выделят 100 млн рублей

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о намерении властей региона выделить из бюджета дополнительные средства на поддержку здравоохранения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Поправки в бюджет касаются улучшения материально-технической базы медучреждений области и обеспечения жителей региона льготными лекарствами. Инициативы начнут действовать в случае их поддержки депутатами Саратовской облдумы.

Так, на ремонт пищеблока в ГУЗ СО «Лысогорская районная больница» хотят направить 10 млн руб., на капремонт отделения гнойной хирургии и травмпункта в ГУЗ «СГКБ № 6 имени академика В.Н. Кошелева» — 33 млн руб. На закупку лекарств диабетикам планируется выделить 100 млн руб., гражданам с онкологией — 100 млн руб., жителям с редкими заболеваниями — 60 млн руб.

Павел Фролов