ФСБ подозревает жителя Челябинской области в госизмене

Следователи УФСБ России по Челябинской области возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ) в отношении местного жителя. В марте 2024 года его задержали по обвинению в публичных призывах и оправдании террористической и экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2, ч.2 ст. 280 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного год назад, следователи обнаружили, что с октября 2022 года по май 2023-го южноуралец оказывал финансовую помощь военной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ.

Фигуранту предъявлено дополнительное обвинение по ст. 275 УК РФ.

Также следствие считает, что житель региона, «являясь крайним сторонником проукраинской идеологии и активным участником оппозиционных интернет-сообществ», разместил материалы с призывами к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.