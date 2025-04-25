Выручка пластикового завода экс-мэра Перми приблизилась к 4 млрд рублей

Пермское ООО «Упакс-Юнити» опубликовало финансовую отчетность за 2024 год. Как свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 3,89 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 18% (в 2023-м — 3,29 млрд руб.). При этом чистая прибыль общества выросла на 44%: с 594,8 млн до 856,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Каменев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Аркадий Каменев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Упакс-Юнити» занимается производством пластиковой посуды и других изделий из этого материала. Бывший мэр Перми (с 2000 по 2005 год) Аркадий Каменев в этом бизнесе владеет 16% долей, а еще 10,6% принадлежит его дочери Светлане. Компания работает с 2001 года, ее директором является Александр Долгополов.