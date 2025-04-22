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На Кубани 22 апреля прогнозируют кратковременные дожди

На Кубани 22 апреля ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Температура воздуха в дневные часы прогнозируется на уровне +17…22°. В предгорных районах ожидается до +17°, в горах — от +5 до +10°. Ветер переменных направлений усилится до 3–8 м/с.

На черноморском побережье прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха днем составит +15…20°, ветер сменит направление с северо-восточного на западный с усилением до 6–11 м/с.

В Краснодаре сохранится переменная облачность без существенных осадков. В краевой столице потеплеет до +19…21°, ветер переменных направлений — 3–8 м/с.

Анна Гречко

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