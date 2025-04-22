На Кубани 22 апреля прогнозируют кратковременные дожди

На Кубани 22 апреля ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Температура воздуха в дневные часы прогнозируется на уровне +17…22°. В предгорных районах ожидается до +17°, в горах — от +5 до +10°. Ветер переменных направлений усилится до 3–8 м/с.

На черноморском побережье прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха днем составит +15…20°, ветер сменит направление с северо-восточного на западный с усилением до 6–11 м/с.

В Краснодаре сохранится переменная облачность без существенных осадков. В краевой столице потеплеет до +19…21°, ветер переменных направлений — 3–8 м/с.

Анна Гречко