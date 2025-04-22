Саратовчанку оштрафовали на 500 тыс. за мошенничество при обучении в автошколе

В Саратовской области суд признал бывшую начальницу автошколы НОУ «Саратовская ОТШ № 2 ДОСААФ России» в Мокроусе виновной по уголовному делу о мошенничестве при обучении в автошколе (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд оштрафовал фигурантку на 500 тыс. руб. Сбором доказательств ее вины занимался Ершовский межрайонный следственный отдел.

Как выяснилось, с январь по август позапрошлого года фигурантка получила от 10 человек в общей сложности 278 тыс. руб. под предлогом обучения в автошколе, получения сертификата об обучении, оказания помощи в получении водительского удостоверения без фактической сдачи экзаменов. Указанную сумму 38-летняя жительница Федоровского района не стала вносить на счет автошколы и потратила.

Павел Фролов