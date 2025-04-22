В новом пермском отеле Radisson открыли бронирование номеров

Отель Radisson в Перми открыл бронирование номеров начиная с июня. Первым на это обратило внимание ИА «Текст». Стоимость номера в сутки варьируется от 7,2 тыс. руб. за standard room king и до 25,5 тыс. руб. в сутки за junior suite для одного человека.

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Кроме того, в сети опубликованы первые фото номеров и внутреннего убранства Radisson в Перми. Гостиница на ул. Монастырской, 79, готовится к открытию.

Отель Radisson станет второй очередью многофункционального комплекса «Эспланада» (первая очередь — ТЦ «iMall Эспланада»). Строительством МФЦ занимается структура ГК «Проспект» из Екатеринбурга — ООО «Проспект Пермь», проект имеет статус приоритетного инвестиционного. Разрешение на ввод Radisson Hotel Perm в эксплуатацию было выдано в ноябре 2024 года. Ранее в компании «Проспект Пермь» отмечали, что информацию о сроках открытия отеля предоставят дополнительно после майских праздников.

После завершения строительства многофункциональный комплекс будет состоять из трех частей: ТЦ «iMall Эспланада», отеля Radisson и конгресс-холла. Торговый центр работает с 2022 года. Строительство всего МФЦ предполагается завершить в 2028 году. Объем инвестиций в проект вырос с 13–15 млрд руб. до 18,3 млрд руб.