Свердловские депутаты одобрили использование знамени Победы наравне с флагом РФ

В Свердловской области разрешат поднимать на зданиях, мачтах и флагштока копии замени Победы наряду с государственным флагом РФ и флагом региона 9 мая. Соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении поддержали 43 депутата областного заксобрания, один — не голосовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Руководитель фракции КПРФ Александр Ивачев отметил, что парламентарии разработали документ с целью «защитить историческую память о подвиге советского народа и его Вооруженных сил (ВС) и в знак благодарности потомков победителям, разгромившим войска вермахта». Коммунист добавил, что знамя Победы будет разрешено использовать и в другие дни, связанные с событиями в Великой Отечественной войне (ВОВ), и на церемониях возложения венков к памятникам павшим в годы войны.

Господин Ивачев напомнил, что знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии водруженный 1 мая 1945 года над зданием рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года. «Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его ВС над фашистской Германией в ВОВ 1941-1945 годов»,— пояснил депутат.

Василий Алексеев