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обновлено 09:07

Бывший краевой министр ушла в энергетику

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня приступила к работе в качестве директора пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» бывший министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова. Источник в «Т Плюс» подтвердил факт назначения. По его данным, речь идет об усилении «управленческой команды филиала».

Мария Козлова.

Мария Козлова.

Мария Козлова.

Прежний директор филиала Евсей Петров продолжит работу в холдинге на другой позиции. Он возглавлял филиал с 2020 года.

Руководитель министерства тарифного регулирования и энергетики Прикамья Мария Козлова уволилась с должности в январе 2025 года. Госпожа Козлова возглавляла министерство с ноября 2022 года. Причины ее ухода не назывались. И. о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначен начальник управления регулирования и контроля этого министерства Сергей Россихин.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» отвечает за расчеты за поставленные холдингом «Т Плюс» ресурсы в регионе.

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