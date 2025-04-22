Бывший краевой министр ушла в энергетику

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня приступила к работе в качестве директора пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» бывший министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова. Источник в «Т Плюс» подтвердил факт назначения. По его данным, речь идет об усилении «управленческой команды филиала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Козлова.

Мария Козлова.



Прежний директор филиала Евсей Петров продолжит работу в холдинге на другой позиции. Он возглавлял филиал с 2020 года.

Руководитель министерства тарифного регулирования и энергетики Прикамья Мария Козлова уволилась с должности в январе 2025 года. Госпожа Козлова возглавляла министерство с ноября 2022 года. Причины ее ухода не назывались. И. о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначен начальник управления регулирования и контроля этого министерства Сергей Россихин.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» отвечает за расчеты за поставленные холдингом «Т Плюс» ресурсы в регионе.