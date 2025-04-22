В поселке Катав-Ивановского района при пожаре погибли 22 козы и 20 кур

В Катав-Ивановском районе Челябинской области произошел крупный пожар в одном из частных приусадебных хозяйств. В результате возгорания погибли 22 козы и 20 кур, сообщает пресс-служба противопожарной службы региона.

Пожар произошел на улице Курмышенская в поселке Меседа. Сначала на участке загорелся гараж, после чего огонь перекинулся на частный дом, надворные постройки, баню и сеновал. Общая площадь пожара составила 370 кв. м. Огонь уничтожил три автомобиля, два мотоцикла и другую технику. Владельцы дома и их дети не пострадали.

В настоящий момент выясняются причины произошедшего. Противопожарная служба отметила, что площадь возгорания увеличилась из-за сильного ветра и удаленности поселка от ближайших пожарных подразделений.