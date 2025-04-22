Районы Челябинской области отдали сельхозземли для добычи полезных ископаемых

Прокуратура Челябинской области подала иски в арбитражный суд региона с требованием вернуть муниципалитетам земельные участки. Администрации Еткульского и Аргаяшского районов передали предназначенную для сельскохозяйственного производства землю арендаторам для добычи полезных ископаемых, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Нарушения в использовании земли выявили Челябинский природоохранный прокурор и прокурор Аргаяшского района. Установлено, что власти Еткульского и Аргаяшского районов без торгов и изменения целевого назначения сдали в аренду на 25 лет три участка общей площадью более 16 га. Сельхозугодья были переданы компаниям, которые занимаются добычей полезных ископаемых.

Прокуратура считает, что эти действия нарушают публичные интересы РФ и жителей страны в сфере продовольственной безопасности, а также права предпринимателей, заинтересованных в аренде земель на равных условиях. Надзорное ведомство в судебных исках просит признать сделки недействительными и вернуть участки муниципалитету. Ответчиками выступают администрации Аргаяшского и Еткульского района, а также компании-арендаторы.