На ремонт трамвайной сети Ижевска направят почти 430 млн рублей в этом году

428 млн руб. направят на ремонт участков трамвайной сети Ижевска с последующим благоустройством в 2025 году, следует из размещенного на портале госзакупок 21 апреля открытого аукциона. Заказчиком выступает местное муниципальное предприятие «ИжГЭТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

По техзаданию, обновят порядка 5 км трамвайных путей и 137 опор контактных сетей. Всего отремонтируют 15 участков трамвайной сети. Так, будет восстановлен ряд участков на ул. Кирова, например от ул. 30 лет Победы до магазина «Бином», перекресток с ул. Горького и по направлению к нему от остановки «Монтажный техникум», а также отрезок от разворота у МВЕУ до ул. Коммунаров.

Кроме того, подрядчик отремонтирует трамвайные пути на ул. Карла Маркса на участках от ул. Кирова до пер. Широкий, а также на перекрестке с ул. Бородина. Это не полный список участков.

Предварительно, работы планируется проводить с пятницы 22:00 до понедельника 04:00. Точнее «окна» определят в момент обследования.